Papa konseye ilk kez kadın atadı

Nathalie Becquart (52) danışma konseyinde oy hakkına sahip ilk kadın oldu. Becquart, 2019’dan bu yana danışman olarak yer aldığı dinî veya idari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan konseyde artık yetkili olarak görev yapacak. Hristiyanlıkta dini ve idari konularda sorun çözmek için kurulan konsey, oy hakkı olan piskopos ve kardinaller ile oy hakkı olmayan danışmanlardan oluşuyor. Papa Francis geçen ay da Vatikan Dışişleri Bakanlığı’nın çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına kadın avukat Francesca Di Giovanni’yi getirmişti.