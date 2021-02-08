MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Papa konseye ilk kez kadın atadı
ABONE OL
08.02.2021 - 07:00 |

Papa konseye ilk kez kadın atadı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, piskoposların yer aldığı danışma konseyine ilk kez bir kadını yetkili olarak atadı.

Papa konseye ilk kez kadın atadı

Nathalie Becquart (52) danışma konseyinde oy hakkına sahip ilk kadın oldu. Becquart, 2019’dan bu yana danışman olarak yer aldığı dinî veya idari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan konseyde artık yetkili olarak görev yapacak. Hristiyanlıkta dini ve idari konularda sorun çözmek için kurulan konsey, oy hakkı olan piskopos ve kardinaller ile oy hakkı olmayan danışmanlardan oluşuyor. Papa Francis geçen ay da Vatikan Dışişleri Bakanlığı’nın çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına kadın avukat Francesca Di Giovanni’yi getirmişti.

 

Gaziantep'te feci kazaGaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

Son dakika... 'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

Son depremler 8 Şubat AFAD - Kandilli | Az önce deprem mi oldu? İşte deprem haritası

Son depremler 8 Şubat AFAD - Kandilli | Az önce deprem mi oldu? İşte deprem haritası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet