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28.12.2020 - 19:58 | | AA

Papa, yolsuzluk skandalının ardından yasal değişiklik yaptı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, yolsuzluk skandalının ardından Vatikan Devlet Sekreterliğinin (Başbakanlık) varlıklarının devredilmesi yasasını imzaladı.

Papa, yolsuzluk skandalının ardından yasal değişiklik yaptı

 

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ruhani liderin, Papalık Nizamnamesinde Devlet Sekreterliğinin ekonomik ve finansal sorumluluklarında bazı değişikliklere gittiği bildirildi. 

Açıklamada, Franciscus'un Sekreterliğe ait mali varlıkların ve gayrimenkullerin 4 Şubat'a kadar başka bakanlığa devredilmesini öngören yasa değişikliğini imzaladığı belirtildi.

Söz konusunu yasal düzenlemenin, şeffaf ve verimli yönetim sergilenmesiyle güçler ayrılığının sağlanması için yapıldığı vurgulandı. 

Açıklamada, sekreterliğin iktisadi ve mali alanlardaki faaliyetleri yerine getirmesinin uygun olmadığı kaydedildi. 

Yasal değişiklik kapsamında Papa'ya yapılacak tüm bağışların da Hazine Bakanlığı tarafından yönetilmesi kararı alındı. 

Vatikan'dan 25 Eylül'de Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) de dahil üst düzey görevlerde bulunan Kardinal Giovanni Angelo Becciu, hakkındaki "zimmetine para geçirme" suçlamaları sebebiyle görevlerinden istifa etmişti. 

Becciu'nun adı, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra’nın pahalı muhitlerinden birinde gayrimenkul alımı sırasında mali skandala karışmıştı. 

Vatikan'da Becciu gibi yakın dönemde iki kardinal daha kardinallikten azledilmişti. Eski Washington Başpiskoposu Kardinal Theodore McCarrick 2018'de, İskoç Kardinal Keith Michael Patrick O'Brien da 2015'te çocuk ve rahiplere yönelik cinsel istismar suçlarından kardinallikten azledilmişlerdi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 28 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.
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