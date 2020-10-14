MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Papa'yı koruyan 4 muhafız, koronavirüse yakalandı
ABONE OL
14.10.2020 - 13:05 | | DHA

Papa'yı koruyan 4 muhafız, koronavirüse yakalandı

Vatikan’da 4 İsviçreli muhafızın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Papa'yı koruyan 4 muhafız, koronavirüse yakalandı

Papalık Ofisi Holy See Basın Bürosu Müdürü Matteo Bruni, İsviçre Muhafızları üyeleri arasında hafta sonu 4 pozitif koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi. Bruni, "4 muhafızın semptomları var ve hepsi izole durumda. Şu anda, kendileriyle doğrudan temas halinde olan kişiler arasında gerekli kontroller yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İsviçreli muhafızlar, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla yükümlü 110 kişilik askerden oluşan küçük bir ordudur. Ordu, 22 Temmuz 1506'dan beri aktif olarak Vatikan'da görev yapıyor.

 

Yağmurda düşen plakalar, elektrik direğinde sahiplerini bekliyorİzmir'in Buca ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle birçok aracın plakası düşerken, çevredeki esnaf sürücülerin kolayca bulabilmesi için plakaları direğe bağladı. Plakalarla dolan direk, 'dilek ağacı'nı andırırken, bölgede yaşayanlar hemen her yağmurda benzer durumlarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta feci olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Esenyurt'ta feci olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 1 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 1 kişi adliyeye sevk edildi

Sıradaki Haber