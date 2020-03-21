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21.03.2020 - 04:28 | | AA

Paraguay'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Paraguay'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Paraguay Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle hastalarımızdan birinin öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Kendisi birkaç gündür yoğun bakımda bulunuyordu." ifadeleri kullanıldı.

Yerel basında söz konusu kişinin 69 yaşında bir erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkede 10 Mart'tan, 4 Nisan'a kadar, 20:00-04:00 saatleri için ilan edilen karantinanın 12 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Paraguay'da 18 kişide Kovid-19 vakası görüldü.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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