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12.10.2020 - 14:34 |

Paraşütle atlayan en yaşlı kişi hayatını kaybetti

Britanya'nın Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda bin 139 sefer ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi olan Dilys Price, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Paraşütle atlayan en yaşlı kişi hayatını kaybetti

Britanya'nın Cardiff kentinde yaşayan emekli öğretmen Dilys Price, 88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cardiff'te yaşayan ve toplamda bin 139 kez paraşütle atlayan Price, 2013'te 80 yaşındayken, ‘paraşütle atlayan en yaşlı kadın’ olarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girmişti.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.
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