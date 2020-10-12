Paraşütle atlayan en yaşlı kişi hayatını kaybetti

Britanya'nın Cardiff kentinde yaşayan emekli öğretmen Dilys Price, 88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cardiff'te yaşayan ve toplamda bin 139 kez paraşütle atlayan Price, 2013'te 80 yaşındayken, ‘paraşütle atlayan en yaşlı kadın’ olarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girmişti.