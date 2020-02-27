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27.02.2020 - 12:45 | | İHA

Parazit’in yönetmeninden koronavirüs araştırmaları için bağış

En İyi Film dalında Oscar ödülü alan Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho ve filmin başrol oyuncularından Song Kang-ho, koronavirüsle mücadele için 100 milyon won bağışta bulundu.

Parazit’in yönetmeninden koronavirüs araştırmaları için bağış

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho ve Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-ho, Kore Afet Yardım Derneğine 100 milyon won (82 bin 350 dolar) bağışta bulundu.

Güney Kore yapımı Parazit filmi 4 dalda ödüle layık görülürken, en iyi film ödülünü alan ilk yabancı film oldu. Parazit, En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yönetmen dallarında ödül aldı.

O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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