Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri koronavirüs hastası

Salgının seyrinin geçen ay başından bu yana giderek kötüleştiği ülkede, günlük vaka ve hastanelerde yoğun bakım hasta sayısının artması salgınla mücadeleyi zora sokuyor.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ülkede vaka sayılarının ciddi şekilde artmasıyla hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk ve doluluk oranı yükselişe geçti.

Paris, hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının en yoğun olduğu bölge olarak ilk sırada bulunuyor. Bu, başkentte "maksimum alarm" seviyesine geçilmesine neden olan sebeplerden biri oldu. Son verilere göre, Paris'teki hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yüzde 36'sında Kovid-19 hastalarının tedavi görüyor olması dikkati çekiyor. Böylece Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri Kovid-19 hastası oluyor.

Bununla beraber, Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin hepsi hastanede tedavi görmüyor. Kovid-19 semptomları görülen kişi test yaptırdıktan ve doktor muayenesinden geçtikten sonra yapılan değerlendirme neticesinde tedavi süreci başlıyor.

Hasta eğer öksürük, baş ağrısı, düşük ateş gibi hafif semptomlar gösteriyorsa ağrı kesici ile eve gönderiliyor. Ancak söz konusu kişinin solunum rahatsızlığı ve yüksek ateş şikayeti bulunuyorsa hastanede tedavi altına alınıyor ve gerektiğinde yoğun bakım ünitelerine sevk edilebiliyor.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre 21-27 Eylül'de Kovid-19 testi pozitif çıkanların sadece yüzde 2'si hastanede tedaviye alındı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE NASIL TEDAVİ UYGULANIYOR



Bir hastanın yoğun bakım ünitesine sevk edilmesi için hastanenin acil servisine ciddi solunum rahatsızlığı şikayetiyle gelmesi ya da hastanede tedavi altındayken sağlık durumunun daha da kötüleşmesi gerekiyor.

Yoğun bakımdaki hastanın solunum hızı ölçülüp kandaki oksijen değerine bakılıyor. Buna ilave olarak akciğer film çekiliyor. Bunların sonuçlarına göre hastaya oksijen tedavisi uygulanıyor. Mart ve nisan aylarında oksijen ihtiyacı olan hastaların entübe edilmesi tercih edilirken, artık bu durumdaki hastalara burun kanülü veya maske yoluyla oksijen tedavisi uygulanıyor.

İLAÇ TEDAVİSİ



Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yaşanan en önemli sorunlardan biri de virüse karşı etkili ilaç tedavisinin uygulanmaması oldu. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, hastaları iyileştirebilecek ilaç bulma veya geliştirme konusunda çözüm üretemedi. Bu durum doktorları özellikle solunum rahatsızlığı olan Kovid-19 hastalarına çeşitli yollarla oksijen tedavisi uygulamaya itiyor.

Fransız hükümeti, Kovid-19 tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin, mart ve nisan aylarında hastanelerde doktorların gözetiminde kullanımına izin verdi. Ancak hükümet mayısta tedavide etkili olmadığı görüşünü savunarak söz konusu ilacın kullanımını yasakladı.

Ülkede hastanelerde virüs bulaşan ve ağır durumda olan kişilere de kortikosteroid ilacı veriliyor. Paris Hastaneler Grubundan geçen ay yapılan açıklamada, İngiltere'de yürütülen bazı araştırmalara dayanarak kortikosteroid ilacının ağır hastaların ölüm riskini yüzde 21 oranında azalttığı, bu nedenle bu ilacın kullanımı tercih edildiği belirtildi.

TESTLER



Ülkede salgının başlangıcında yeterli sayıda test yapma imkanı bulunmaması tartışma konusu olmuştu. Fransa çapında yapılan test sayıları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 11 Mayıs'tan sonra artmaya başladı. Haftada gerçekleştirilen test sayısı ortalama 1 milyonu buluyor.

Ülkede salgının başından bu yana 11 milyon 616 bin test yapıldı. Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlanma oranının da yüzde 8,6'ya kadar çıkması dikkat çekiyor.

Fransa'da insanlar hükümetin belirlediği merkez veya laboratuvarlarda ücretsiz ve reçetesiz test yaptırabiliyor. Ancak sonuçların 1 haftada çıkması buralarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor ve bu durum ülkede tartışma konusu oluyor.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede bu ayın başından itibaren sonuçların hızlı şekilde alınabileceği testlerin yapılmaya başlanacağını söylemişti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'te bazı laboratuvarlar test sonuçlarının hızlı çıkması için insanlardan 100 avro ücret talep ediyor.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 299'a, toplam vaka sayısı ise 624 bin 274'e yükseldi.