Paris’teki saldırı Fransa’yı karıştırdı

Fransa’nın başkenti Paris’te Cuma günü gerçekleşen saldırı hem ülkeyi hem de Avrupa’yı derinden sarstı. Paris’te bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi ülkeyi şoka sokarken, olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla siyasi kesimden gelen mesajların da tonu sertleşti. Paris’in kuzeybatısındaki Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde bir okul yakınında öldürülen öğretmenin, öğrencilerine Hz.Muhammed’in karikatürlerini gösterdiği ve öğrencilerine bu konu üzerinden ifade özgürlüğünü anlattığı belirtiliyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, 47 yaşındaki Samuel Paty isimli tarih ve coğrafya öğretmeni, karikatürleri göstermeden önce Müslüman öğrencilerin sınıftan çıkabileceğini belirtti. Sınıfta kalan bir öğrencinin durumu ailesine anlatması ve ailenin konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşım yapmasıyla Paty’ye yönelik tehditler gelmeye başladı. Fransız basını öğretmenin öldürülmeden önce günlerce tehdit aldığını yazdı.

9 gözaltı

Saldırganın 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir kişi olduğu açıklandı. Sokak ortasında cinayeti işleyen kişi polis tarafından öldürülürken, olayla bağlantılı 9 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltına alınanlar arasında, öğretmenin öğrencilerinden birinin babası ve polis tarafından vurularak öldürülen saldırganın 6 aile üyesi bulunduğu ifade edildi.

Saldırıyla ilgili olarak “terör soruşturması” başlatılırken, Fransız makamlarından sert açıklamalar yapıldı. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenin öldürülmesinin Fransa Cumhuriyeti’ne düzenlenmiş bir saldırı olduğunu söyledi. Blanquer açıklamasında “İslamcı terörizm” ifadesini kullandı, birlik içinde olmaları ve kararlı bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Fransa Parlamentosu’nun alt kanadı Ulusal Meclis’te milletvekilleri, oturum sırasında öldürülen öğretmen için saygı duruşunda bulundu. Fransa hükümetinin öğretmenin cenazesi için resmi tören düzenleyeceği aktarıldı. Ulusal Meclis’ten yapılan açıklamada da “terör saldırısı” kınandı.

Macron’dan sert çıkış

Olayın ardından Cuma gecesi bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bunun “İslamcı bir terör saldırısı” olduğunu söyledi. Macron, öğretmenin ifade özgürlüğünü öğrettiği için öldürüldüğünü belirtti ve “Kazanamayacaklar. Harekete geçeceğiz” dedi. Macron’un son dönemde ‘İslami ayrılıkçılık’ konusunu daha sık gündeme getirmesi dikkat çekiyordu. Fransız basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı’nın Kovid-19 salgınıyla ilgili sorumluluğu kurmaylarına devretmesinin ardından “eşit fırsatlar, İslami ayrılıkçılık” gibi gündemlerle dikkat dağıtmaya çalıştığı öne sürülüyordu.