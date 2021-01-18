18.01.2021 - 11:37 | | AA
Patlayan madenden 12 işçi sağ kurtuldu
Çin'deki altın madeninde bir haftadır mahsur kalan işçilerden bazıları yeryüzüne çıkarıldı, toprak altındaki 10 işçi için zamana karşı yarış veriliyor.
Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından bir hafta sonra 12 işçi kurtarıldı.
Xinhua ajansının haberine göre, 10 Ocak'ta Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde yaşanan patlamada mahsur kalan 22 işçiden 12'si sağ çıkarıldı.
Madende mahsur kalan 10 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Maden ocağını işleten yetkililer de kazayı geç bildirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
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