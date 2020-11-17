MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Patlayan yakıt tankeri faciaya yol açtı
ABONE OL
17.11.2020 - 11:51 | | AA

Patlayan yakıt tankeri faciaya yol açtı

Meksika'nın batısındaki Nayarit eyaletindeki bir otoyolda seyreden yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

Patlayan yakıt tankeri faciaya yol açtı

Nayaritli yetkililer, otoyolda ilerleyen sıvılaştırılmış gaz taşıyan çift depolu tankerin kontrolden çıkarak devrildiğini açıkladı. Yetkililer, araçta çıkan yangının ardından patlama meydana geldiğini ifade etti.

Patlamadan yoldaki diğer araçların da etkilendiğini belirten yetkililer, tankerin şoförü ile diğer araçlardaki 12 kişinin kaçamayarak olay yerinde can verdiğini söyledi.

Nayarit Savcılık Ofisinden kazaya ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, yoldaki bir aracın patladığı ve parçalarının etrafa dağıldığı görülüyor.

Savcılar, kazanın olduğu yolda yanmış cesetlerle üç araç bulduklarını ifade etti.

Ülkede son yıllarda yakıt tankerlerinin karıştığı birçok kaza oldu.

Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet