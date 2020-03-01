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01.03.2020 - 09:12 |

Patriot konusunda ABD’de ‘anlaşmazlık’

ABD merkezli Politico dergisi, Türkiye’ye gönderilmesi gündemde olan Patriot hava savunma sistemiyle ilgili ABD yönetiminde fikir ayrılığı olduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

Patriot konusunda ABD’de ‘anlaşmazlık’

Politico’nun haberine göre, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’ye Patriot satışı için baskı yapıyor ancak Pentagon bunu kabul etmiyor. Politico’nun dört farklı kaynağa dayandırdığı haberde, Pentagon yetkililerinin Patriot’ların Türkiye’ye gönderilmesinin ‘ihtiyatsız’ bir hareket olacağını düşündüğü, böyle bir hareketin küresel sonuçlarından da endişe ettikleri bilgisi yer alıyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA 

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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