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20.08.2020 - 11:59 | | AA

Pazardan dönenleri taşıyan tekne battı

Haiti'de bir yelkenli teknenin kanalda alabora olması faciaya yol açtı, Tortuga adası sakinlerinden 14'ü boğularak öldü, birçok kişi kayıp.

Pazardan dönenleri taşıyan tekne battı

Haiti açıklarında bir yelkenli tekne battı. Kuzeybatı Departmanı sivil koruma ofisi koordinatörü Jose Rethone, Saint-Louis-du-Nord bölgesinde kurulan pazardan Tortuga adasına dönen kişileri taşıyan teknenin, Tortuga kanalında battığını belirtti.

Teknedeki dokuz kişinin kurtarıldığını aktaran Rethone, 14 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, bilinmeyen sayıda kişinin de denizde kaybolduğunu kaydetti.

Rethone, tekneye binmek için kaç yolcunun yaklaşık 1 dolar ödediğinin belirsiz olduğunu ancak bu tür teknelerin çoğu zaman düzinelerce kişiyi taşıdığını ifade etti.

Haiti Sahil Güvenliğinin yardım çağrılarına cevap veremediğini aktaran Rethone, ABD Sahil Güvenlik'ten yardım istediklerini söyledi.

Rethone, teknenin battığı sırada hava şartlarının olumlu, denizin durgun olduğu bilgisini paylaştı.

Camdan sarkıttığı bacağını sallayarak kazaya davetiye çıkardıKocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilin camından bacağını sarkıtan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
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