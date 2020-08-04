Pazarlık sürüyor

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un geleceği hakkındaki tartışmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın TikTok’un ülkede yasaklanacağı yönündeki açıklamasının ardından, konuyla ilgili görüşmeler sürüyor. ABD’nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, Çinli “ByteDance” şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelere devam edildiğini bildirdi. Microsoft’tan yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella’nın ABD Başkanı Trump ile görüştüğü, bu görüşmede, Trump’ın güvenlik ve sansürle ilgili endişelerinin ele alındığı aktarıldı. Trump ve Nadella’nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok’un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı aktarılan açıklamada, “Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor” ifadesi kullanıldı.

45 gün zaman verdi

Microsoft açıklamada, “TikTok’un ABD’deki kullanıcılarından gelen tüm verilerin ülkeye transfer edileceğini ve burada kalacağını” söyledi. Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtildi. Görüşmelerin 15 Eylül’e kadar sürecek. ABD merkezli teknoloji devinin Başkan ile görüşmesinin ardından popüler kısa video uygulamasını satın alma pazarlıklarını devam ettirdiğini açıklaması, Trump’ın TikTok’u yasaklama tehdidinden geri adım atma işareti olarak değerlendirildi.

Tiktok’la ilgili tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan en net açıklama geldi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok’un Çin’in kontrolünde olmasını istemediklerini söyledi. Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok’un ABD kolunu alması gerektiğini belirtti. Trump, “Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok’u 15 Eylül’de kapatacağız” ifadesini kullandı.

Londra’ya mı taşınacak?

Öte yandan The Sun gazetesinde yer alan haberde, TikTok’un Çin’İn başkenti Pekin’deki ana merkezini İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşıyacağı iddia edildi. Bu hareketin, TikTok’un ABD’ye karşı elini kuvvetlendireceği ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı. Trump ise TikTok’un ABD’de yasaklanacağını ifade etmişti. ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok’un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın “ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu” yönünde görüş bildiriyor.