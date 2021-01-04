Çin’de aşı riskli gruplardan başladı

Çin haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, başkent Pekin’de hafta sonunda 220 aşılama merkezinde 73 bin 537 kişiye ilk doz aşılar uygulandı. Aşılamanın ithal gıda teftiş görevlileri ile kargo ve ulaştırma sektörü personeli gibi enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki 18 ila 59 yaşındakileri kapsadığı belirtildi.

Aşılamada kamuya ait ilaç firmaları Sinovac ve Sinopharm’ın geliştirdiği inaktif aşılar kullanıldı. Her iki aşı da virüsün zayıflatılarak etkisizleştirilmiş halini formülünde barındırıyor.

Ulusal Tıbbi Araçlar İdaresi, Sinopharm’ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği aşıya 31 Aralık 2019’da “koşullu piyasaya sürme izni” vermişti.

Sinovac’ın aşısı da temmuz ayından bu yana acil kullanım kapsamında risk gruplarına kısıtlı olarak uygulanıyor.