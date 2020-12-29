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29.12.2020 - 07:00 |

Pekin’de ‘tatil’ alarmı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında son 24 saatte 6’sı yurt içi kaynaklı, 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Pekin’de ‘tatil’ alarmı

Komisyon açıklamasına göre, yurt içi kaynaklı vakaların tümüne Liaoning Eyaleti’nde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı. Ancak başkent Pekin’de tatil döneminde vakaların daha da artabileceği endişesi nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Komünist Parti Başkanı Cai Qi, Pekin’de acil durum moduna geçilmesi çağrısı yapmıştı. Pekin’deki son vakaların bildirildiği Şunyi semti, yüksek riskli bölge ilan edilirken, 800 bin kişiye virüs testi yapıldığı açıklandı. Pekin’deki eğlence etkinlikleri iptal edilirken, halkın gereksiz seyahat yapmaması istendi. Çin’de bugüne kadar 86 bin 976 vaka görüldü, 4634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 3 kişi iyileşti.

 

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