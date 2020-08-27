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27.08.2020 - 22:01 | | AA

Pelosi: Trump ile tartışma programına çıkmak gereksiz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'ın ikinci dönem için yarışan Başkan Donald Trump ile 3 Kasım'daki başkanlık seçimine ilişkin tartışma programlarına çıkmaması gerektiğini savundu.

Pelosi: Trump ile tartışma programına çıkmak gereksiz

 

Kongrede, yaklaşan başkanlık seçimlerine dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, Trump'ın "her fırsatta gerçekleri çarpıttığı" ve bu durumda tartışma programı düzenlenmesinin gereksiz olduğuna inandığını belirtti.

Nancy Pelosi, şunları söyledi:

"ABD Başkanı'nın hakikat, kanıt ve gerçeklere dayalı hareket eden biri olduğunu düşünmüyorum. ABD Başkanlığı konusunda kendisiyle tartışarak davranışlarını meşrulaştırmazdım. Muhtemelen Başkanlık onuruna yakışmayan davranışlarda bulunacak. Bunu her gün yapıyor. Ayrıca tartışma konularını da küçümseyecektir."

Biden ve Trump'ın tek başına sahneye çıkarak uygulamayı planladıkları politikalara yönelik kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermesinin daha mantıklı olacağını belirten Pelosi, "Bu süreç, hilekarlık tatbikatı yerine Amerikan halkıyla sohbet şeklinde gerçekleşmeli." dedi.

Trump başkan adaylığını resmen kabul edecek

Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nin ikinci günü olan 18 Ağustos'ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin pazartesi günü başlayan kurultayının son günü olan bugün Donald Trump, başkan adaylığını resmen kabul edecek.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

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