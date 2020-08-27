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27.08.2020 - 11:17 |

Pence şaşırtmadı, polisi savundu

Cumhuriyetçi Parti kurultayında kürsüye çıkan ABD Başkan Yardımcısı, polisin işlediği cinayetlerin ardından ortaya çıkan protestolara tepki gösterdi.

Pence şaşırtmadı, polisi savundu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhuriyetçi Parti Kurultayındaki konuşmasında, ülkenin bazı büyük şehirlerindeki ırkçılık karşıtı protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesine tepki gösterdi ve polise desteklerinin kesilmeyeceğini bildirdi.

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayının, 3. gününde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ikinci kez bu göreve aday gösterilmesininden dolayı kabul konuşmasını yaptı.

"Kahramanlar Toprağı" temasıyla düzenlenen 3. gecedeki konuşmasını Pence, Maryland eyaletindeki Fort McHenry'den gerçekleştirirken, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da konuşmaya "sürpriz misafirler" olarak katıldı.

Pence, konuşmasında ülkede şiddet eylemlerine dönüşen polis karşıtı gösterilere işaret eden Pence, "Açık olmak gerekirse, ister Portland'da, ister Minneapolis'de, ister Kenosha'da olsun şiddet durmalı. Birçok kahraman, bizim özgürlüklerimizi savunurken yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

'Sokaklarımızda hukuk ve nizamı sağlayacağız'

İnsanların barışçıl bir şekilde protesto düzenleme haklarına saygıları olduğunu vurgulayan Pence, "Her ırktan, mezhepten ve renkten Amerikalı için sokaklarımızda hukuk ve nizamı sağlayacağız." dedi.

Polis ve askere desteklerinin tam olduğunu ifade eden Pence, "Trump yönetimi altında, halkı koruma çizgisi olan polislerin yanında yer alacağız. Polis teşkilatlarına verilen fonu ne şimdi ne de başka bir zaman asla kesmeyeceğiz." mesajını verdi.

Pence, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Amerikan halkı, güvenlik güçlerimizi desteklemekle Afrika kökenli Amerikan komşularımızın hayat standartlarını artırmak arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığımızı biliyor. Yönetimimizin ilk gününden bu yana biz bunun ikisini de aynı anda yaptık. Beyaz Saray'da bir 4 yıl daha bunu yapmaya devam edeceğiz."

Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenen Pence, bu kişinin "Polise fonlar kesilsin" kampanyasına destek verdiğini öne sürerek, "Biden'ın Amerikasında kimse güvende olmayacak." uyarısında bulundu.

Pence, Biden'ın politikalarını da eleştirerek, "Biden, radikal solun Truva Atı olmaktan başka bir şey olamayacaktır" dedi.

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