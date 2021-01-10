Pence'in Biden'ın yemin törenine katılıp katılmayacağı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin yerine seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıklamasının ardından gözler Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çevrildi.

CNN International'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı habere göre; Cumhuriyetçi Partili isim, Trump'ın aksine törene katılacak.

Amerika'nın saygın haber kanalı, daha önce Pence'in davet beklediğini bildirmişti.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan ve Trump'ın "Oylarımızı çaldılar" diyerek sonuçlarına itiraz ettiği başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

Destekçilerinin mitingden çıkarak ABD Kongresi'ni basmalarının ardından Trump, şimdi yasaklanan Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlardan birinde, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım" ifadesini kullanmıştı.

Cuma günü bu karar hakkındaki yorumu sorulan Biden, Kongre'deki olaylardan selefini sorumlu tutarak "Gelmemesi iyi bir şey; o, ülke için utanç kaynağı'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Biden, Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruyaysa "Onu orada görmekten onur duyarım" yanıtını vermişti.

Kaynak: Independent Türkçe