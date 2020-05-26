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26.05.2020 - 19:42 | | AA

Pence'in sözcüsü Miller corona virüsü atlattı

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, yeni tip corona virüsü (covid-19) atlattığını ve işinin başına döndüğünü duyurdu.

Pence'in sözcüsü Miller corona virüsü atlattı

 

Miller, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 negatif Kovid-19 testinin ardından işime döndüm." ifadesine yer verdi.

Doktorlarına ve eşine teşekkür eden Miller, hamile olduğunu da belirterek, "Bu süreci, hamile eşine muhteşem bir şekilde bakan eşim olmadan atlatamazdım." mesajını paylaştı.

Miller'a 8 Mayıs'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Mike Pence de bir süre kendisini Başkan Donald Trump'tan uzak tutmuş ancak sağlık durumunun iyi olması ve virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından, normal çalışma düzenine geri dönmüştü.

Fethiye'de, 14 gündür kayıp olan dağcının cansız bedenine ulaşıldıMuğla'nın Fethiye ilçesinde 14 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcının cansız bedeni bulundu.
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