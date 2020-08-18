Penguen yolda yürürken polise yakalandı

Nottinghamshire'da polis tarafından "köy yolunda ağır ağır yürürken" bulunan penguen evine gönderildi.

Notthinghamshire Polisi memurları, bir çiftlikten kaçan Humboldt pengueninin pazar sabah erken saatlerde bulunduğunu ve kuşun polis memurlarıyla "birkaç fotoğraf çektirmek için poz verdiğini" açıkladı.

Broxtowe North Polisi'nin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda polis memurları şaka yoluyla, Nottingham yakınlarındaki Strelley devriyesinin bulduğu "arkadaş canlısı kuşa" yolun ortasında neden yürüdüğünü sormak için harekete geçtiğini söyledi.

Nottinghamshire Emniyeti'nden polis memuru Gareth Philp, "Devriye sırasında bazı ilginç şeyler görüyoruz ama yolun orasında yürüyen bir penguen bugüne kadar rastladığımız en tuhaf şeylerden biri olmalı" dedi.

"Kuşa Po-Po adını taktık. Bizimle fotoğraf çektirmek için poz verdi. Sahibiyle iletişime geçerken, memurlarımıza çok arkadaşça davrandı. Sonrasında güvenli biçimde evine döndü."

Polis memurlarının "karmaşık talepler içeren bir dizi olayla" başa çıkabilecek şekilde eğitildiğini ifade eden Nottinghamshire Emniyeti'nden Mahalle Müfettişi Gordon Fenwick, penguenin sahibiyle yeniden bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2019'da bir ihbar üzerine bölgedeki iki çalıntı Humboldt pengueni de polis memurlarınca kurtarılmıştı.

Nottinghamshire Polisi, Kasım 2018'de ismi açıklanmayan bir hayvanat bahçesinden alınan bir çift pengueni Strelley köyünde bulmuştu.

Çavuş Andrew Browning, penguenleri buldukları ana dair, "Aklıma gelen ilk şey, bunun kitaplık bir şey, torunlara anlatılacak bir şey olduğuydu, çünkü oraya gidip gerçekten de iki penguen bulacağımızı düşünmemize imkan yoktu" demişti.

Güney Amerika'ya özgü Humboldt penguenleri adlarını, genellikle yüzdükleri soğuk su akıntısından alıyor. Bu akıntı da Prusyalı kaşif Alexander von Humboldt'un ismini taşıyor.

Kaynak: Independent Türkçe