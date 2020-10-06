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06.10.2020 - 20:28 | | AA

Pentagon alarmda! Ordunun komuta kademesinde koronavirüs...

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

Pentagon alarmda! Ordunun komuta kademesinde koronavirüs...

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.

Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

Beyaz Saray'daki askerlerde de Kovid-19 çıktı

Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 6 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor." dedi.
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