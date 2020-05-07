MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pentagon, covid-19'dan hastanelerde tedavi görenleri askere almayacak
ABONE OL
07.05.2020 - 20:42 | | AA

Pentagon, covid-19'dan hastanelerde tedavi görenleri askere almayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

Pentagon, covid-19'dan hastanelerde tedavi görenleri askere almayacak

 

Amerikan basınına sızan genelge taslağında, Kovid-19 testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu.

Ancak Pentagon, yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının "yeterli" kabul edileceği belirtildi.

Hastanede tedavi gören kişilerin ise "Kovid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı" askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.

Balık tutmak için çaya giren kuzenler boğulduDenizli'deki Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık avlamaya çalışırken suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Onluk (32) ve kuzeni İbrahim Onluk'un (21), arama kurtarma ekiplerince 1 saat sonra cansız bedenleri bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Konseyi ülkeleri salgın dönemindeki oturma izni ihlallerinde ceza uygulamayacak

Türk Konseyi ülkeleri salgın dönemindeki oturma izni ihlallerinde ceza uygulamayacak

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Kayıp kuzenlerden acı haber! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kayıp kuzenlerden acı haber! Yakınları sinir krizi geçirdi

Sıradaki Haber