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01.04.2020 - 07:00 |

Pentagon: Lütfen biraz gizlilik!..

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre’den beş yıllık savunma programları verilerinin kamuya açıklanması koşulunun kaldırılmasını istedi ve bu verilerin Çin ile Rusya gibi rakip devletlere karşı artık gizli tutulması talebinde bulundu.

Pentagon: Lütfen biraz gizlilik!..

 

Amerikan basınında yer alan belgeye göre, “Bakanlık Gelecek Yıllar Savunma Programı (FYDP) verilerinin kamuya açık bir şekilde yayımlanmasının kaçınılmaz olarak hassas bilgileri de açığa çıkaracağından endişe etmektedir” denildi. Belgede ABD’nin rakip ve hasımlarının Pentagon’un silah geliştirme, kuvvet yapılanmasına ilişkin programlar ile stratejik planlarını yayımlanan veriler üzerinden tespit edebileceğine vurgu yapıldı. Aynı belgede, ABD ordusunun önümüzdeki süreçte tartışma yaratacak silah sistemleri üzerine çalışacağı ve bunun gizli kalması için böyle bir talebe ihtiyaç duyduğu da öne sürüldü.

Pentagon, 1989’dan bu yana her yıl Kongre’ye sonraki beş yıl için öngörülen ekipman, kuvvet yapısı, silah sistemleri gibi tüm savunma programlarına ilişkin detaylı bütçe verilerini içeren bir rapor sunuyordu. Bu rapor aynı zamanda kamuoyuna da açıklanıyordu.

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