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09.02.2021 - 00:42 | | AA

Pentagon: Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol arayan şirketleri koruma yetkimiz yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol araması yapan şirketlere ve çalışanlarına koruma sağlama yetkisinin olmadığını açıkladı.

Pentagon: Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol arayan şirketleri koruma yetkimiz yok

 

Günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Kirby, Suriye'ye ilişkin bir soru üzerine ABD ordusunun Suriye'deki misyonunun sadece DEAŞ ile mücadele olduğunu yineledi.

Eski yönetimin korumayı vaat ettiği ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altındaki petrol yataklarının halen ABD tarafından korunup korunmadığına yönelik bir soruya Kirby şu yanıtı verdi: 

"Gerektiği yerde sivilleri korumak üzere verilen belirli yetkiler dışında, ABD Savunma Bakanlığı personeli ve sözleşmelilerinin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol kaynaklarını geliştirmeye çalışan şirketlere, çalışan ve yetkililerine destek sağlama yetkisi yok." 

ABD'nin bölgede halen 900 askerinin bulunduğunu belirten Kirby, "SDG, DEAŞ ile mücadeleye devam ettiğinden onlara yardım etmeye devam ediyoruz, bunun nicelik ve niteliklerini açıklayamam ancak (CENTCOM Komutanı Kenneth) McKenzie'nin de bu sabah bahsettiği üzere DEAŞ ile mücadele koalisyonuna SDG mensupları da dahildir ve DEAŞ önemli ölçüde zayıflatıldığı halde yardım işleri devam ediyor." diye konuştu 

Haseke ve Kamışlı'da Rusya'nın Esed rejimine destek amaçlı yığınaklar yapmasına ilişkin ise Kirby, Rus ordusu ile doğrudan iletişim halinde olduklarını ve Rusya'ya ABD ile üzerinde anlaştıkları "kuvvetlerin güvenlik bir şekilde ayrışma sürecine" uymaları çağrısında bulunduklarını ifade etti. 

ABD BAŞKENTİNE KONUŞLANDIRILAN ULUSAL MUHAFIZLARIN MASRAFI 483 MİLYON DOLAR 

Diğer taraftan, Kirby, kongre olaylarının yaşandığı 6 Ocak'tan 15 Mart tarihine kadar ABD başkenti Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafızların masrafının 483 milyon doları bulacağını açıkladı. 

Kirby, bu miktarın 284 milyon dolarının personel masrafları, 199 milyon doların ise operasyon ve lojistik ihtiyaçları için harcanmış olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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