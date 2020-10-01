Pentagon'dan şoke eden rapor! 498 ABD askeri intihar etti

Raporda, intihar eden askerlerin 344'ünün muvazzaf, 154'ünün Rezerv ve Ulusal Muhafızlardan olduğu bilgisine yer verildi. İntihar eden muvazzaf askerlerden 142'sinin Kara Kuvvetleri, 83'ünün Hava Kuvvetleri, 72'sinin Deniz Kuvvetleri, 47'sinin ise Deniz Piyadelerine bağlı olduğu kaydedildi. 2018 yılında ise 326 muvazzaf askerin intihar ettiğine işaret edilen raporda 2017'de ise bu sayının 287 olduğuna dikkat çekildi.

Rezerv Kuvvet ve Ulusal Muhafızlar arasındaki intihar oranının ise düştüğü belirtilen raporda, 2019 yılında 65'i Rezerv, 89'u Ulusal Muhafız olmak üzere 154 askerin intihar ettiği bilgisine yer verildi.

Rezerv Kuvvetlerde 2018 yılında 81, 2017'de ise 93 asker intihar ederek hayatını kaybettiği ifade edildi

Aynı zamanda, Ulusal Muhafızlardaki intihar sayısı ise 2018'de 136, 2017'de ise 133 olduğu kaydedildi.