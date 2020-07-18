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18.07.2020 - 02:11 | | AA

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 799'a, Kolombiya'da 6 bin 288'e, Ekvador'da 5 bin 250'ye yükseldi.

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 799'a çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 951 artışla 345 bin 537'ye ulaşırken iyileşenlerin sayısı 233 bin 892 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 288'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en fazla ölü ve vaka sayısı kayda geçti

Vaka sayısının 8 bin 934 artarak 182 bin 140'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 473 artışla 80 bin 637'e ulaştı.

Ekvador'da da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 artarak 5 bin 250'ye, vaka sayısı ise 1079 artarak 72 bin 444'e yükseldi.

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