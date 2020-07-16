Peru ve Kolombiya'da corona virüs ölümleri artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 175 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 417'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 857 artışla 337 bin 724'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 226 bin 400 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 189 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 271 artarak 165 bin 169'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 930 artışla 71 bin 736'ya ulaştı.