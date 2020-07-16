MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Peru ve Kolombiya'da corona virüs ölümleri artıyor
ABONE OL
16.07.2020 - 18:03 | | AA

Peru ve Kolombiya'da corona virüs ölümleri artıyor

Yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 417'ye, Kolombiya'da 5 bin 814'e yükseldi.

Peru ve Kolombiya'da corona virüs ölümleri artıyor

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 175 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 417'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 857 artışla 337 bin 724'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 226 bin 400 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 189 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 271 artarak 165 bin 169'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 930 artışla 71 bin 736'ya ulaştı.

Köpek insan kafatası getirdi! Polis harekete geçti!Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin bahçesine köpek tarafından getirilen insan kafatası, polis ekiplerini alarma geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Coronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına doğum günü sürprizi!

Coronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına doğum günü sürprizi!

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

Sıradaki Haber