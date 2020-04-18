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18.04.2020 - 04:39 | | AA

Peru'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'e çıktı.

Peru'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 kişi artarak 300'e, vaka sayısı ise 998 artarak 13 bin 489'a ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 6 bin 541'e yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

 

 

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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