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23.07.2020 - 01:08 | | AA

Peru'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini aştı

Güney Amerika'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Peru'da, yapılan son güncelleme ile ölü sayısına 3 bin 688 kişinin eklenmesiyle toplam rakam 17 bin 267'yi buldu.

Peru'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini aştı

 

Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarında bir uyumsuzluk ve boşluk tespit ettiklerini belirterek, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 688 kişi daha fazla olduğunu bildirdi.

Ülkedeki Kovid-19 ölü ve vaka sayılarının seyrini takip eden "Prospectiva" adlı özel bir ekibin bulunduğunu dile getiren Mazzetti, mart ve haziran aylarındaki Kovid-19 kaynaklı ölümlere 3 bin 688 kişinin daha eklendiğini ve resmi ölü sayısının 17 bin 267 olarak güncellediklerini söyledi.

Mazzetti, gerçek ölü ve vaka sayılarını pandemi ortadan kalktıktan sonra öğrenebileceklerini kaydetti.Peru'da vaka sayısı ise 362 bin 87 olarak kayda geçti.

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