Peru'da ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 894'e, vaka sayısı ise 4 bin 30 artarak 178 bin 914'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 69 bin 257 oldu.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."