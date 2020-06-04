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04.06.2020 - 00:07 | | AA

Peru'da ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre; Güney Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 894'e ulaştı.

Peru'da ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 894'e, vaka sayısı ise 4 bin 30 artarak 178 bin 914'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 69 bin 257 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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