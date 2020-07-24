Peru'da son 24 saatte 387 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 654'e yükseldi.
Vaka sayısının 9 bin 9 artarak 371 bin 96'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 255 bin 945 oldu.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en fazla ölü ve vaka sayısı kayda geçti
Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.