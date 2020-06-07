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07.06.2020 - 06:26 | | AA

Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 139 kişi öldü

Peru'da, yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 139 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 301'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 358 artarak 191 bin 758'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 82 bin 731 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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