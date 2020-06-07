07.06.2020 - 06:26 | | AA
Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 139 kişi öldü
Peru'da, yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 301'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 358 artarak 191 bin 758'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da 82 bin 731 oldu.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.