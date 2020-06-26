26.06.2020 - 00:28 | | AA
Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 175 kişi öldü
Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 761'e yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 913 artarak 268 bin 602'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 156 bin 74 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.