Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 175 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 761'e yükseldi.



Vaka sayısının 3 bin 913 artarak 268 bin 602'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 156 bin 74 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.