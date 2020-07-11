11.07.2020 - 01:52 | | AA
Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 186 kişi öldü
Peru'da, son 24 saatte corona virüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 186 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 500'e yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 198 artarak 319 bin 646'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 210 bin 638 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
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