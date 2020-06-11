11.06.2020 - 01:59 | | AA
Peru'da son 24 saatte corona virüs'ten 165 kişi öldü
Peru'da, yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 903'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 87 artarak 208 bin 823'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı 98 bin 31 oldu.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.