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16.06.2020 - 02:08 | | AA

Peru'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 172 kişi öldü

Peru'da, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 172 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 172 kişi öldü

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 860'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 256 artarak 232 bin 992'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 119 bin 409 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
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