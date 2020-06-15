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15.06.2020 - 02:53 | | AA

Peru'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 190 kişi öldü

Peru'da, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 190 kişi öldü

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 190 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 688'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 604 artarak 229 bin 736'ya çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 116 bin oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
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