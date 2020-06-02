Peru'da son corona viürs sebebiyle ölenlerin sayısı 4 bin 634 oldu

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 634'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 563 artarak 170 bin 39'a çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 68 bin 507'ye yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.