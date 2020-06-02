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02.06.2020 - 01:21 | | AA

Peru'da son corona viürs sebebiyle ölenlerin sayısı 4 bin 634 oldu

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son corona viürs sebebiyle ölenlerin sayısı 4 bin 634 oldu

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 634'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 563 artarak 170 bin 39'a çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 68 bin 507'ye yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 şehidimiz varSiirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkan zırhlı araç kaza yaptı. İçişleri Bakanlığı kazada 2 jandarmanın şehit olduğunu, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarmanın ise yaralandığını açıkladı.
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