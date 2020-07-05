Petrol hilalinin anahtarı: Sirte

Fransa ve Türkiye arasındaki karşılıklı suçlamalar, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Trablus ziyareti, Libya’yı yine gündemin üst sıralarında tuttu. Libya’da uzun süredir mücadele sahaları, ülkenin petrol haritasına göre şekilleniyor. Zira Libya, 48 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle “ülkelere göre dünya petrol rezervi” listesinde 8. sırada... Petrol yatakları ile petrol limanları, ülkenin doğusu ve batısını ikiye ayırmış durumda. Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti yani Serrac güçleri, şimdilik batıdaki petrol bölgelerini kontrol ediyor. Libya Ulusal Ordusu yani Hafter güçleri ise doğusundakileri.



Doğu-batı mücadelesi

Ülkenin güney batısındaki El Sharrara ve El Feel petrol sahalarından çıkan petrol, boru hatlarıyla Akdeniz kıyısında Zaviyah ve Melitah terminallerine ulaşıyor. Bu iki terminalin toplamda günlük 460 bin varillik ihracat potansiyeli var. Ama petrol için asıl kritik bölge Sirte körfezi.

Sirte ve Bingazi arasında kalan, “petrol hilali” olarak da anılan bölgede 4 kritik terminal var. Günlük yaklaşık 750 bin varil ihracat kapasitesine sahip bu terminallerin kontrolüyse halen Hafter güçlerinde. Sirte, “petrol hilali”nin kontrolü için kritik önemde. Şehrin hemen dışında bulunan Serrac güçlerinin mücadelesi de bu alanı, Hafter güçlerine bırakmamayı amaçlıyor...

Libya’nın petrol limanları: (Petroleum Economist verileri)

Batı: (UMH’nin kontrolünde)

Zaviyah: 350 bin varil/gün

Melitah: 110 bin varil/gün

Doğu: (Hafter’in kontrolünde)

Sidre: 360 bin varil/gün

Ras Lanuf: 230 bin varil/gün

Brega: 70 bin varil/gün

Zueitina: 110 bin varil/gün

Hariga: 220 bin varil/gün

‘İstanbul’un doğurduğu en güzel kız’













“Aya”, yani “kutsal”, “sofya” ise eski Yunanca’da “hikmet” anlamına gelen “sophos” sözcüğünden türemiş bir kelime. “Kutsal hikmetin” buluştuğu yapı Ayasofya 1500 yıldır ayakta. Danıştay, 1934’te yapıyı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararına yapılan itirazı görüştü ve kararını 15 gün içinde açıklayacağını duyurdu. Büyük kubbesi ve taşıyıcı sistemleriyle mimaride dönüm noktası olmuş bir Ayasofya’nın hem dini hem de dünya mimarlık tarihi açısından önemini Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu şöyle anlatıyor:



“Ayasofya dişi bir yapıdır. Nehirler, dağlar erildir. İstanbul bir anadır. Ayasofya da onun doğurduğu en güzel kızıdır. Ayasofya, dini mimari örneklerinin bana göre şaheseridir. Çünkü Ayasofya öncesi Ayasofya gibi bir bina yoktur.”



‘Fatih Roma’yı devraldı’



Olgunlu, Osmanlı Devleti’nin bir yeri fethettikten sonra, o bölgedeki en büyük katedrali camiye çevirdiğini hatırlatıp, “Bu fethin sembolüdür. Osmanlı diğer kiliselere dokunmaz. Fatih, o büyük adam Ayasofya’ya geldi ve ‘Ayasofya benimdir’ dedi. Adını Fethiye Cami olarak değiştirmedi. Ayasofya olarak devam ettirdi. Fatih Roma’yı bitirmeyi, Roma’yı devraldı” diyor.



Mimari bir şaheser olan Ayasofya, bu yapısıyla, kendisinden sonra yapılan eserlerle, en çok da Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Cami ile kıyaslandı. Ancak Olgunlu’ya göre bu kıyaslamalar yanlış... Olgunlu, “Ayasofya karada açan en büyük yelkenlidir. Mimar Sinan ‘Ayasofya’nın kubbesini geçmek isterim’ deseydi, bunu çok kolaylıkla yapardı. Bunu dert edinmemiştir. Ayasofya karada açan bir yelkenlidir. Ama bunun yanında diğer yelkenlimiz de Selimiye’dir” ifadelerini kullanıyor.

Ayasofya’nın özellikleri:

Roma İmparatoru Justinianus tarafından tasarlanan eser M.S 532-537 yılları arasında yapıldı.



Matematikçiler Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius’tu



Kubbe yüksekliği: 55.60 metre



Kubbe çapı: 67.70 metre



Yaratılan 65 metrekarelik sütunsuz boşluk ile 8 yüzyılda dünyanın en geniş kapalı mekanına sahipti



Dünyanın en eski katedrali

HAFTANIN FOTOĞRAFI













Sebep nörolojik hastalık mı?

Güney Afrika ülkesi Botswana’nın Okavango Deltası’nda yüzlerce fil yüzüstü halde ölü bulundu. Yetkililer, “356 filin öldüğü bilgisini aldık, şu ana kadar 275’ini teyid ettik. Ülkede geçen ay da yaklaşık 170 filin ölümü kayıtlara geçmişti. Fillerden alınan kan örnekleri laboratuvarlara gönderildi. Hayvanlar dişleriyle birlikte bulunduğundan kaçak avcılıktan şüphelenmiyoruz” diyor. Bununla birlikte yerel halkın “Filler daire çizerek dolaşıyordu” demesi, akla nörolojik hastalık ihtimalini de getiriyor. 130 bin filin bulunduğu Botswana, dünyada en fazla fil nüfusunu barındıran ülke konumunda. Sadece Okavango Deltası’ndaki sayı 15 bin...

Yeni haftanın gündemi:

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 6-7 Temmuz’da Türkiye’ye geliyor. Gündemin öne çıkan başlıkları Libya ve Suriye olacak...