MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pfizer aşıları Japonya'ya ulaştı
ABONE OL
12.02.2021 - 09:28 | | AA

Pfizer aşıları Japonya'ya ulaştı

Amerikan şirketinin ürettiği koronavirüs aşılarından 400 bin dozu taşıyan uçak başkent Tokyo'daki Narita havalimanına iniş yaptı. Japonya Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından toplam 310 milyon aşı sipariş etti.

Pfizer aşıları Japonya'ya ulaştı

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk kısmını teslim aldı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pfizer üretimi 400 bin doz Kovid-19 aşısı Japonya'ya teslim edildi.

Aşının hafta başında Sağlık Bakanlığından yerel kullanım onayı alması ve ülke geneli sağlık çalışanlarına çarşambadan itibaren uygulanması bekleniyor.

Japonya 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşının tedarik edilmesi hedefleniyor.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıGelen son dakika haberine göre; İstanbul’da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Kar kalınlığını tahmin etmenin yanıltıcı olacağını belirten uzmanlar, İstanbul’da yoğun kar yağışı bekliyor. Bu arada İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2021 Üç Aylar takvimi, mesajları, fazileti, duası nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler ne zaman ve nasıl yapılır?

2021 Üç Aylar takvimi, mesajları, fazileti, duası nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler ne zaman ve nasıl yapılır?

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet