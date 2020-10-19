Pfizer aşısı üretim bandında

Kovid-19 aşılarının Belçika’nın Puurs kentindeki fabrikada seri üretim aşamasını uluslararası kamuoyu ile paylaşan Pfizer’in İngiltere CEO’su Ben Osborn, “İlk şişenin üretim hattından çıktığını görmek harikaydı. Tüm bu çalışmaların aslında bir ürünle sonuçlandığını görmek yüzüme muazzam bir gülümseme getirdi” dedi. Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin kurduğu ve yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile aşı sürecini sürdüren Pfizer’ın 2021 yılında 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planladığı belirtildi. Şirket, şu anda ürettiği aşıları klinik deneylerin başarılı olması ve aşının resmi makamlarca onaylanması durumda dünya çapında kullanıma sunulması için stokladığını bildirdi. Aşı yarışını şu anda zirvede götüren şirket, koronavirüs aşılarının iki doz olarak geliştirildiğini de açıkladı.