Pfizer/BioNTech’e teslimat protestosu

Gecikmenin ‘kabul edilemez’ olduğu belirtilen mektupta, Avrupa Komisyonu’ndan Pfizer/BioNTech’e, aşı ‘teslimatlarında istikrar ve şeffaflık sağlanması’ için baskı yapması çağrısında bulunuldu. Aşıların azalma nedeninin, Belçika’nın Puurs kentindeki fabrikanın, yılda 1.3 milyar yerine 2 milyar doz üretilebilmesi için fabrikadaki tesislerin ve sürecin uyarlamalarını ve yetkililerden gerekli onayların alınmasından kaynaklandığı belirtildi. Ocak ayı sonu ile şubat ayı başında Avrupa ülkeleri için daha az doz bulunacağı bildirildi.