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16.01.2021 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Pfizer/BioNTech’e teslimat protestosu

Avrupa’da Pfizer/BioNTech aşılarının teslimatındaki gecikme krize neden oldu. Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve İsveç sağlık bakanları, Avrupa Komisyonu’na endişelerini ifade eden bir mektup gönderdi.

Pfizer/BioNTech’e teslimat protestosu
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Gecikmenin ‘kabul edilemez’ olduğu belirtilen mektupta, Avrupa Komisyonu’ndan Pfizer/BioNTech’e, aşı ‘teslimatlarında istikrar ve şeffaflık sağlanması’ için baskı yapması çağrısında bulunuldu. Aşıların azalma nedeninin, Belçika’nın Puurs kentindeki fabrikanın, yılda 1.3 milyar yerine 2 milyar doz üretilebilmesi için fabrikadaki tesislerin ve sürecin uyarlamalarını ve yetkililerden gerekli onayların alınmasından kaynaklandığı belirtildi. Ocak ayı sonu ile şubat ayı başında Avrupa ülkeleri için daha az doz bulunacağı bildirildi.

 

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