Picasso’nun Noel kartına 30 bin sterlin

Kartpostalda Picasso tarafından mürekkepli kalemle yapılan iki şarap şişesi, dört bardak, iki üzüm salkımı, ekmek, muz, armut ve hindinin yer aldığı bir masanın çizimi olduğu belirtildi. Ayrıca Picasso’nun Fransızca, “Dostlarım, bu dolu masa ile en iyi dileklerimiz burada. Mutlu Noeller” yazdığı kartpostalın 30 bin sterlinden (312 bin TL) satışa çıkacağı ifade edildi. Picosso 1973’te yaşamını yitirmişti.



