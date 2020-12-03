03.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Picasso’nun Noel kartına 30 bin sterlin
Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1919 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te yaşadığı sırada, Fransız orkestra şefi olan arkadaşı Henri Defosse’ye gönderdiği Noel kartpostalı internet üzerinden açık artırmayla satılacak.
Kartpostalda Picasso tarafından mürekkepli kalemle yapılan iki şarap şişesi, dört bardak, iki üzüm salkımı, ekmek, muz, armut ve hindinin yer aldığı bir masanın çizimi olduğu belirtildi. Ayrıca Picasso’nun Fransızca, “Dostlarım, bu dolu masa ile en iyi dileklerimiz burada. Mutlu Noeller” yazdığı kartpostalın 30 bin sterlinden (312 bin TL) satışa çıkacağı ifade edildi. Picosso 1973’te yaşamını yitirmişti.
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.