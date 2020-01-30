Plan dünyayı böldü!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte önceki akşam açıkladığı “Yüzyılın Planı”, gerek dünyada gerekse de bölgede farklı tepkilere neden oldu. “Ortadoğu Barış Planı”na sert tepkilerin yanı sıra itidalli yaklaşanlar da oldu.

Plan özellikle Filistin’de büyük tepkiyle karşılanırken, Türkiye, İran, Irak, Ürdün, Pakistan gibi ülkeler plana karşı duruş sergiledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin, Filistin-İsrail meselesine “çözüm bulmak” iddiasıyla hazırladığı barış planının gerçekleşmesi halinde “bölge ve dünya için kabus” olacağını savundu. Irak’taki en yüksek Şii dini merci Ali es-Sistani de, barış planını kınayarak, Kudüs’ün işgal altında olduğu gerçeğini hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini belirtti.

Ürdün de, “1967 sınırları öncesine dayanan bağımsız bir Filistin devleti, kapsamlı ve devamlı barışın tek yoludur” açıklaması yaptı.

Arap Birliği’nin açıklamasındaysa, planın bağlayıcı olmadığı ve İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının tek tarafın değil iki tarafın iradesiyle mümkün olduğu belirtildi. Açıklamada, işgali yasallaştırarak adil ve sürdürülebilir barışın sağlanamayacağı vurgulandı.

Takdirle karşıladılar!

Plana destek veren açıklamalar da dikkat çekti. Suudi Arabistan, Trump’ın çabalarını takdir etti, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Mısır yönetimi de, girişimi takdir ederken, Filistin ve İsrailli taraflara, “planı dikkatli inceleme ve barış müzakerelerini tekrar başlatma” çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri de, planın Filistinliler ve İsrail arasında yeniden müzakerelere dönüş yapmak için “önemli başlangıç noktası” sunduğunu öne sürdü. Katar da “Uluslararası meşruiyet çerçevesinde olduğu sürece” çabayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Öte yandan plan, İsrail içinde de tamamen memnuniyet yaratmadı. Sol kanat planın başarıya ulaşma şansı olmadığını savunurken, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet, “İsrail hükümetinin hiçbir koşulda Filistin devletini tanımasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Bu arada İngiliz hükümeti plana olumlu yaklaşırken, Rusya, Çin, Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nden (AB) itidalli açıklamalar geldi. AB, “iki devletli çözümün barış için tek yol olduğu” uyarısı yaparken, BM ise, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.

En çok tepki çeken konular

- Kudüs’ün tamamen İsrail’e bırakılması

- Filistin’e Gazze’nin Mısır’la olan sınırı dışında hiçbir ülkeyle komşu olma fırsatı verilmemesi

- Filistin üzerindeki hava egemenliğinin İsrail’e verilmesi

- Kurulacak Filistin devletinin orduya sahip olmaması

- Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ve Ürdün Vadisi’nin İsrail toprağı sayılması

Kudüs neden önemli?

Üç büyük din için de kutsal olan Kudüs’ün geleceği, planın en tartışılan noktalarından. Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal yerleri barındırıyor. Bunların önemli bölümü Doğu Kudüs’te. Binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kent, Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri nden oluşuyor. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’nda o zamana kadar Ürdün’ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs’ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında. İsrail, 1980’de kabul ettiği kanunla Kudüs’ü “bölünmez başkenti” ilan etti.

‘Seçilemezse plan tehlikeye girebilir...’

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Trump’ın Kasım 2020’deki seçimleri kaybetmesi halinde planın tehlikeye düşebileceğini söyledi. ABD Başkanı’nın Kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanacağına inandığını savunan Greenblatt, “Trump başkanken anlaşmaya varılmaz ve seçimleri Demokrat aday kazanarak Beyaz Saray’daki koltuğa oturursa, açıklanan plan tehlikeye girer” dedi. Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Greenblatt, planın mimarları olarak biliniyor.

Netanyahu: Böyle plan yüzyılda bir gelir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gazetecilerin soruları üzerine, “Filistin Devletinin başkenti Doğu Kudüs’teki Ebu Dis beldesi olacak. İsrail ise Batı Şeria’daki tüm Yahudi yerleşim birimlerinde egemen olacak” dedi. Netanyahu, “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması için ABD’den onay aldıklarını” vurguladı.

Netanyahu, ABD’nin, Filistin’e müzakerelere başlanması için “ilhak edilecek yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde Yahudi devletini tanımak, İsrail’in Kudüs’teki egemenliğini tanımak ve geri dönüş hakkından mutlak surette feragat etmek” gibi bazı şartlar öne sürdüğünü bildirdi.

İsrail’in büyük yerleşim birimleriyle bağlantısı olmayan 15 yerleşim birimini de egemenliği altına alacağına ve bu bölgelerin genişletilebileceğine değinen Netanyahu, İsrail’in sonuç olarak Filistinlilere “sınırlı ve şartlı” bir egemenlik vereceğini vurguladı.

Oylama ertelendi

İsrail kabinesi, Batı Şeria’da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “ilhak” etmek için pazar günü yapacağı oylamayı belirsiz bir tarihe erteledi.

Filistinlilerin tepkisi dinmiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün açıkladığı sözde barış planına tepki gösteren yüzlerce kişi, İsrail güçlerinin işgali altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, Gazze’de, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Ürdün’de protesto gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, Ramallah, Beytüllahim ve El-Halil kentleri ile Ürdün Vadisi’nde toplanan yüzlerce kişiye göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Filistinliler de taş atarak İsrail güçlerine karşılık verdi. Gösteriler sırasında 2’si gerçek mermiyle olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Filistin’de toplantı

Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze’de bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu. Ahmed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kendisine tüm Filistinli grupların katılacağı bir toplantıyı organize etme görevi verdiğini belirtti ancak tarihine ilişkin bilgi vermedi. Toplantıya Hamas ve İslami Cihad’ın da katılacağını vurgulayan Ahmed, böylelikle Filistin iç siyasetinde yeniden birlik sağlanması için fiili olarak adım atılmış olacağını söyledi.

Fetih ve Hamas arasında 2007’den bu yana devam eden siyasi bölünmüşlük, varılan pek çok anlaşmaya rağmen sona erdirilememişti.