Polis gözlerine inanamadı...İçinden 99 poşet kokain çıktı!

Jean Da Silva Oliveira isimli uyuşturucu kaçakçısının 99 poşet kokain yuttuğu tespit edildi. Ağırlığı 1 kilodan fazla olan poşetlerin piyasa değerinin 100 bin poun (1 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

22 yaşındaki kaçakçı Londra’daki Heathrow Havaalanında yetkilier tarafından durduruldu. Polisler genç adamı yanlış bir hesap numarası verince şüphe üzerine tutukladı.

Oliveira polislere Londra’ya tatil için geldiğini ve biletini aylar öncesinden aldığını söyledi. Ancak biletin yalnızca üç gün önce ayırtılmış olduğu anlaşıldı.

Ancak x-ray’e giren adamın yüzde 82 saflık oranında 99 poşet kokain yuttuğu anlaşıldı. Ayrıca yetkililer üstüne 1000 pound nakit para buldu.

Suçunu kabul eden Oliveira dört yıl hapse mahkum edildi.