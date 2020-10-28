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28.10.2020 - 14:28 | | AA

Polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu

Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü yaptırılan bir mekana baskın düzenleyen ekipte yer alan polis memuru, bir horozun kurbanı oldu.

Polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu

BBC'nin haberine göre, olay Kuzey Samar bölgesinde meydana geldi.

Dövüş horozuna takılan çelik mahmuzun Teğmen Christine Bolok'un sol uyluğundaki atardamarı kestiği belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan teğmen kurtarılamadı.

Kuzey Samar Emniyet Müdürü Albay Arnel Apud, "talihsiz" kaza için "Bana ilk haber verildiğinde inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir kişiyi dövüş horozunun mahmuzu nedeniyle kaybettim." diye konuştu.

Mekanda ayrıca 3 kişinin gözaltına alındığı, 7 dövüş horozuna el koyulduğu belirtildi.

Filipinler'de pazar günleri ve bayramlarda ruhsatlı mekanlarda oynatılmasına izin verilen horoz dövüşü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yasaklanmıştı.

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