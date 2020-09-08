08.09.2020 - 07:00 |
Polisin sert müdahalesine tepki
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polislerin, Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelenmesine karşı düzenlenen protestolar sırasında 12 yaşındaki bir kıza sert müdahalesi tepki çekti.
Eleştirilen görüntülerde birkaç polisin gösteri alanından uzaklaşmaya çalışan kızı sert müdahaleyle yere yatırdığı görülüyor. Hong Kong Emniyet güçleri, “Söz konusu kıza, aniden şüpheli şekilde kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle minimum gerekli güç kullanıldığı” açıklaması yaptı. Kızın ailesi ise kızlarının protesto için değil okul ihtiyaçlarını almak için dışarıda olduğunu, polisle karşılaşınca korktuğunu söyledi.