Polisin sert müdahalesine tepki

Eleştirilen görüntülerde birkaç polisin gösteri alanından uzaklaşmaya çalışan kızı sert müdahaleyle yere yatırdığı görülüyor. Hong Kong Emniyet güçleri, “Söz konusu kıza, aniden şüpheli şekilde kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle minimum gerekli güç kullanıldığı” açıklaması yaptı. Kızın ailesi ise kızlarının protesto için değil okul ihtiyaçlarını almak için dışarıda olduğunu, polisle karşılaşınca korktuğunu söyledi.