Polisten kaçan aracın bagajından kadın cesedi çıktı

New York Post'un yerel televizyon kanalı KTRK-TV'den aktardığı habere göre, Teksas Halk Güvenliği Teşkilatı'ndan polis ekipleri beyaz bir otomobili takip ettikten sonra araçta yaptıkları aramada Briana Teirra Johnson'ın cesediyle karşılaştı.

Polislerin hız yapan aracı Beaumont mevkiinde kenara çektirdiği ancak iddialara göre sürücü Victor Campbell Jr.'ın yola devam etmesi sonrası otoyolda yaşanan kovalamacanın, kaçan sürücünün aracıyla bir kilisenin hayır amacıyla ikinci el eşya sattığı park alanında kaza yapmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

Haberde Johnson'ın Houston'da yaşadığı yere ait güvenlik kamera görüntülerinin, cinayet zanlısı Campbell'in genç kadının cesedini erken saatlerde evden sürükleyerek çıkarıp arabaya yüklediğini gösterdiği aktarıldı.

Kanala konuşan bazı tanıklar, polis kovalamacasında yakayı ele veren Campbell'in zaman zaman Johnson'ın evinde kaldığını ancak aralarındaki ilişkinin düzeyini bilmediklerini söyledi.

Aile içi şiddete dair zaten sabıkalı olduğu kaydedilen Campbell'in çarpışma sırasında aldığı ve hayati tehlike arz etmeyen yaralardan dolayı önce hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından da Jefferson Cezaevi'ne nakledildiği ifade edildi.

Otopsi sonuçlarını bekleyen yetkililer, Johnson'ın resmi ölüm nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Arkadaşları, Güney Teksas Üniversitesi mezunu genç kadının iyi bir mizah anlayışı olduğunu ve YouTube kanalında paylaştığı makyaj videolarıyla tanındığını söyledi. Cierra Kenner arkadaşı Johnson hakkında konuşurken “Mutlu biriydi. Ben hep güldürürdü” ifadesini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe