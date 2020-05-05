Polisten kaçarken yol kenarına yaklaşık 1 milyon dolar attılar!

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, ABD'nin California eyaletinde polis ile zanlılar arasındaki kovalamaca sırasında yol kenarına 900 bin dolardan fazla para atıldı.

Olay, geçen hafta Los Banos'ta eyaletler arası otoyolda meydana geldi. California otoyol devriye polisi, birlikte seyahat ettikleri düşünülen üç arazi aracından birinin peşine düştü. Bu sırada diğer araçlardan birinin sürücüsü polisi engellemeye çalıştı.

Kovalamaca devam ederken takip edilen aracın şoförü yol kenarında durarak iki karton kutuyu buraya bıraktı. Polis, kutularda 915 bin dolar nakit para buldu, eğitimli köpek de paraların üzerinde uyuşturucu kokusu aldı.

Olaya karışan iki aracın New Yorklu sürücüleri gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında polisi engellemeye çalışan aracın şoförü kaçmayı başardı.

Gözaltına alınan şüphelilerin parayla marihuana almayı planladığı iddia edildi.