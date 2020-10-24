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24.10.2020 - 12:20 | | AA

Polonya lideri Duda koronavirüse yakalandı

Sonbaharda salgının ikinci dalgasıyla boğuşan ülkede Cumhurbaşkanı Duda'nın testi pozitif sonuç verdi, Polonya'da bugünden itibaren iki haftalık sıkı önlemler başlıyor.

Polonya lideri Duda koronavirüse yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Blazej Spychalsky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Duda'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ama kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Polonya’da sert tedbirler yürürlüğe girdi.

Son dönemde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan yeni tedbirler bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna göre iki hafta süresince restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermeyecek. 16 yaşın altındaki çocukların gün içi 08.00’den 16.00’a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni tedbirler kapsamında etkinliklere 5 kişiden fazla katılımcıya izin verilmezken, 70 yaş üstü bireylerin dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 228 bin 318 vaka tespit edilirken, 4 bin 172 kişi hayatını kaybetti.

Sahte vali 20 bin lira dolandırdıAdana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
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